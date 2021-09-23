Незабаром вакцинація буде доступна навіть для немовлят, вважає гендиректор компанії.

Генеральний директор Moderna Inc (MRNA.O) Стефан Бансел поділився своїми думками про те, коли у світі закінчиться пандемія коронавірусу. Глава, компанії, що виробляє одну з вакцин від COVID-19, дав позитивні прогнози.

Про це повідомляє видання Reuters.

Так, гендиректор Moderna вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися через рік. До такого висновку він прийшов через те, що виробництво вакцин почало збільшуватися. Це, своєю чергою, забезпечить глобальне постачання, шляхом чого набагато більше людей зможуть отримати щеплення від коронавірусу.

"Якщо ви подивитеся на промислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступно достатньо доз, щоб всі люди на Землі могли пройти вакцинацію. Бустери також повинні бути можливі в тій мірі, в якій це необхідно", - розповів Бансел.

Читайте такожУ США схвалили введення бустерної дози антиковідної вакцини PfizerТакож він зазначив, що незабаром вакцинація буде доступна навіть для немовлят. Крім цього, стверджує гендиректор Moderna, навіть ті люди, які не будуть вакциновані, все одно отримають імунізацію природним шляхом, адже штам "Дельта" дуже заразний.

"Таким чином, ми опинимося в ситуації, аналогічній ситуації з грипом. Ви можете зробити щеплення і добре провести зиму. Не робіть цього і ризикуєте захворіти та, можливо, навіть опинитися в лікарні", - заявив Бансел.

Генеральний директор компанії, яка виробляє одну з вакцин від коронавірусу, вважає, що вже через рік людство повернеться до звичного життя і пандемія закінчиться. Він також заявив про необхідність повторної вакцинації "бустерними" дозами.

"Зараз ми тестуємо варіанти, оптимізовані для Delta, в клінічних випробуваннях. Вони ляжуть в основу бустерної вакцинації на 2022 рік. Ми також відчуваємо Delta plus Beta, наступну мутацію, яка, на думку вчених, ймовірна", - поділився планами компанії Бансел.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що експерти США рекомендували певним категоріям громадян зробити бустерне щеплення від коронавірусу.

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Автор: Поліна Кузенко