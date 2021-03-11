Вчені з'ясували, які антибактеріальні речовини здатні боротися з вірусом і при цьому не подразнювати шкіру.

Хороші новини для чутливих ручок! Антибактеріальні замінники мила, які часто використовують люди з сухою шкірою і різними неприємними дерматологічними захворюваннями, теж здатні вбивати коронавірус.

З початку пандемії люди, які ніколи не скаржилися на екзему чи дерматит, почали страждати від подразнень і потрісканої шкіри. Причиною часто ставало часте миття рук або використання дезінфікуючих засобів на основі спирту, - пише The Guardian.

Читайте такожАмериканські науковці знайшли смертельний побічний ефект в антисептиківЗазвичай людям з контактним дерматитом радять використовувати замінники мила, такі як Dermol 500. Такі речовини містять пом'якшувач, який допомагає зволожити шкіру, а також антимікробні агенти бензалконію хлорид і хлоргексидину дигідрохлорид. Останні запобігають зараженню шкіри грибками чи бактеріями.

Британська асоціація дерматологів радила не користуватися такими засобами для профілактики COVID-19. Оскільки не було доказів, що вони можуть знищувати коронавірус. Але тепер вірусолог з Імперського коледжу Лондона Рейчел Едгар разом з колегами довели, що речовини на зразок Dermol 500 не лише знищують SARS-CoV-2, а й грип.

Вчені обробляли віруси або розведеним Dermol, або різними дезінфекторами на основі спирту, а потім перевіряли здатність інфекцій заражати людські клітини.

"Ми виявили, що Dermol 500 діяв так само добре, як і дезінфектори на основі спирту, скорочуючи вірусну інфекційність. І чим довший час обробки, тим більшим було скорочення заразності вірусу", - сказала Едгар.

Читайте такожЛікар дав поради, як доглядати за близькими, які лікуються від коронавірусу вдомаВона додала, що якщо використовувати Dermol 500 так, як в казано в інструкції, він повністю робить коронавірус неактивним за 30 секунд. Подальші експерименти виявили, що і бензалконію хлорид, і хлоргексидину дигідрохлорид здатні деактивувати SARS-CoV-2.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Лесь Димань