І так, дуже скоро у світі може спалахнути нова пандемія якоїсь іншої хвороби.

Уявіть, що в грудні 2019 року умовна країна X пережила ядерну катастрофу. Наприклад, випробування ракети пішло не за планом. В результаті стався невеликий ядерний вибух, який відправив радіоактивну хмару блукати світом. 2,66 мільйона людей померли, трильйони доларів були втрачені через зупинку торгівлі й вимушені додаткові витрати на медицину. У світі майже почалася глобальна депресія.

Як гадаєте, про що б ми зараз говорили? Ми б обговорювали новий глобальний режим безпеки ядерної зброї, який би гарантував, що таких аварій більше не буде, - пише New York Times. І от не так давно стався природний еквівалент ядерної катастрофи. Вважається, що інфекція перескочила з кажана на іншу тварину, а потім на людину в Китаї. Після цього вона сіли на "швидкісний потяг глобалізації", спричинивши надзвичайні страждання й збитки на трильйони доларів.

Читайте такожPolitico: Паспорти вакцинації від COVID-19 приведуть нас або до утопії, або до вакцинного апартеїдуІ все це сталося всього через кілька десятиліть після інших пандемій, які спалахнули після нездорової взаємодії людей з дикою природою. У випадку еболи і SARS-CoV-1 ця взаємодія відбулася з кажанами чи циветами. А поширення ВІЛ почалося після ймовірного контакту з шимпанзе.

Нещодавно минув рівно рік з моменту, як ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу SARS-CoV-2. Було б цілком розумно запитати: що ж таке розумне людство робить, щоб не допустити повторення такої катастрофи? Відповідь: нічого або, принаймні, нічого суттєвого.

Ветеринари й захисники дикої природи підтвердять, що у поширенні SARS-CoV-2 з диких тварин на людей не просто не було нічого дивного. Це може дуже скоро повторитися. Тож не викидайте запаси масок. Видання нагадує про веб-конференцію під назвою "Нові захворювання, торгівля дикими тваринами і споживання: потреба в твердому глобальному управлінні". На ній експерти говорили про те, як запобігти початку нових пандемій у майбутньому.

Одним з організаторів конференції виступив ветеринар з Університету Корнелла Стів Ософський. Він вказав на те, що здоров'я екосистем і здоров'я людей нерозривно пов'язані. Вчений пояснив, що більшість нових вірусів походять саме з дикої природи. І в цьому винні зовсім не дикі тварини.

"Своєю поведінкою ми запрошуємо ці віруси у вітальню людства. Ми їмо частини тіл диких тварин. Ми ловимо і змішуємо дикі види на ринках, виставляючи їх на продаж. Ми знищуємо те, що лишилося від дикої природи, неймовірними темпами. Це все сильно підвищує рівень наших контактів з новими інфекціями", - сказав Ософський.

Всі ці види поведінки, а його думку, мають дещо спільне. В їхній основі лежить на диво проста причина - наші спотворені стосунки з дикою природою, які часто засновані на зарозумілому твердженні, що якимсь чином ми відділені від решти життя на Землі".

Читайте такожThe Atlantic: Ми знову вчимось боротись з інфекціями, як в 19-му століттіВсе дуже просто. Ліси, системи прісної води, океани, луки і біологічне різноманіття в них буквально дають нам чисте повітря, чисту воду, буфери, які стабілізують клімат, і здорову їжу, необхідну нам для процвітання, так само як і природний захист від вірусів.

Якщо ми захистимо ці природні системи, вони захистять нас. Ця правда повинна лежати в основі всього, що ми робимо, щоб не допустити початку нової пандемії. Це означає, що потрібно зробити три кроки просто зараз.

По-перше, визнати, що багато тваринних вірусів, здатних спричинити пандемію, можуть поширитися на людей через ринки, які продають як свійські, так і дикі види. Всіх їх тримають разом, так само як і інфекції, які вони розносять.

Чиновники в Китаї вважають, що ссавці з ферм диких тварин, які розводять дикобразів, цивет, панголінів, єнотовидних собак і бамбукових щурів, постачалися на ринки в Ухані. І саме вони можуть бути найбільш вірогідними носіями коронавірусу, який перескочив з кажанів на людей. Пекін скоротив споживання диких тварин.

"Хоч ми втратили шанс не дозволити SARS-CoV-1 і тепер SARS-CoV-2 стати небезпечними для нас, скільки ще разів людство повинно допустити повторення цього циклу? Настав час, щоб ринки, які торгують дикими тваринами (особливо ссавцями й птахами) в місцях, де у людей є інші джерела харчів, вважалися абсолютно неприйнятними для людства", - сказав Ософський.

Читайте такожNew York Times: Вчені працюють над вакцинами від всіх можливих коронавірусівЗвісно, у світі є місця, де людям доводиться їсти диких тварин, щоб вижити. Тому найбільш багаті країни світу повинні об'єднати зусилля заради вирішення проблеми бідності й продуктової незахищеності. І це потрібно зробити не через співчуття, а заради власних же інтересів.

По-друге, багатим країнам також потрібно посилити зусилля Інтерполу й інші заходи, націлені знищити всі ланцюги торгівлі тваринами на межі вимирання, яких продають на ринках через їхній високий кулінарний й культурний попит. Надто довго торговцям і корумпованим чиновникам вдавалося отримувати великі доходи від торгівлі дикими видами, а потім перекладати втрати на суспільство, коли ці ж істоти поширювали віруси на людей. США повинні пригрозити забороною торгівлі всім країнам, які не приборкають незаконну торгівлю дикими тваринами. Ядерна зброя, яка вийшла з-під контролю, вбиває. Так само, як і панголіни в клітках.

І по-третє, існує проблема знищення лісів. Те, що Бразилія робить зі своїми джунглями, як розростаються міста в США і що швидка урбанізація в Китаї зробила з дикою природою, стосується кожного. Всі три країни нищать природні буфери й розширюють точку контакту людей з дикою природою. Саме в такій точці й виникають пандемії. Це потрібно зупинити.

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Переклад: Лесь Димань