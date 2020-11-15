Насамперед хочуть перевірити вчителів, щоб забезпечити швидке повернення учнів до шкіл.

В Австрії уряд має намір провести масове тестування населення на коронавірус до Різдва, взявши за приклад Словаччину.

Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц в ефірі ORF, повідомляє "Європейська правда".

Читайте такожСуд у Празі скасував масочний режимОчільник австрійського уряду зазначив, що хотів би протестувати якнайбільше австрійців ближче до кінця локдауну, який запроваджується з 17 листопада і діятиме до 6 грудня. Тестування має пройти за прикладом Словаччини.

"Ми підтримуємо тісний контакт зі Словаччиною, яка стала першою країною в Європі, що провела тестування населення. Це спрацювало неймовірно добре", - сказав канцлер Австрії.

Ближче до кінця тижня уряд планує надати більше деталей про свої плани. Очікується, що цільовою групою спершу стануть учителі, щоб забезпечити швидке повернення учнів до шкіл.

Голова уряду Австрії наголосив, що хоче "зробити Різдво максимально безпечним за допомогою масових тестів".

Масове тестування на коронавірус: приклад Словаччини

Наприкінці жовтня у Словаччині розпочалося загальнонаціональне тестування населення на наявність коронавірусу.

За день на наявність захворювання COVID-19 перевірили майже половину населення Словаччини.

Також Словаччина запланувала на кордоні з Україноюзапустити пілотний проєкт тестування на антиген до COVID-19.

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Автор: Аліна Вишневська