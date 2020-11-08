Останні три дні у Сполучених Штатах виявляють по 126 тис. нових хворих.

У США за минулу добу встановлено новий антирекорд з виявлення хворих на COVID-19 - 126 тис. 742.

Читайте такожКоронавірусні обмеження призвели до спалахів поліомієліту й кору - ВООЗПро це повідомляє «Голос Америки».

Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю лікарень та медпрацівників.

Смертність від коронавірусу в США протягом останніх днів перевищує тисячу.

Тим часом зазначається, що попри пандемію у суботу перемогу Джо Байдена на виборах президента США, про яку повідомили американські медіа, вийшли святкувати десятки тисяч людей у багатьох містах.

Звертаючись до американців у суботу ввечері, Байден заявив, що боротьба проти коронавірусу стане його пріоритетом.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 8 листопада у світі зареєстровано 49 млн 874 тис. 349 інфікованих коронавірусом.

Найбільше випадків зареєстровано в США - понад 9,86 млн; Індії - 8,51 млн; Бразилії - 5,65 млн; Росії - 1,76 млн; Франції - 1,71 млн.

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Автор: Тамара Отовська