Про послаблення карантину в країні мови точно не йде.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на засіданні президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заявила, що карантинні заходи в країні можуть посилити.

Читайте такожУ Німеччині на місяць введуть суворий карантинЯк повідомляє N-TV з посиланням на джерела в німецькому уряді, про послаблення карантину мови точно не йде. "Можливо, ми навіть повинні посилити [заходи]», - наводить телеканал слова Меркель, передає kommersant.

У Німеччині 2 листопада набули чинності обмеження, пов'язані з коронавірусом. Тепер зустрічі поза домом можливі тільки між членами не більше двох домогосподарств. Влаштовувати свята в квартирах заборонено. Закрито фітнес-клуби, тату-салони, басейни, косметичні та масажні студії, театри, кінотеатри та концертні зали. Школи та дитячі садки залишаться відкритими. Перукарні та магазини продовжать роботу з умовою дотримання заходів безпеки.

Коронавірус в Німеччині

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Автор: УНІАН