Канцлер Німеччини Ангела Меркель на засіданні президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заявила, що карантинні заходи в країні можуть посилити.
Читайте такожУ Німеччині на місяць введуть суворий карантинЯк повідомляє N-TV з посиланням на джерела в німецькому уряді, про послаблення карантину мови точно не йде. "Можливо, ми навіть повинні посилити [заходи]», - наводить телеканал слова Меркель, передає kommersant.
У Німеччині 2 листопада набули чинності обмеження, пов'язані з коронавірусом. Тепер зустрічі поза домом можливі тільки між членами не більше двох домогосподарств. Влаштовувати свята в квартирах заборонено. Закрито фітнес-клуби, тату-салони, басейни, косметичні та масажні студії, театри, кінотеатри та концертні зали. Школи та дитячі садки залишаться відкритими. Перукарні та магазини продовжать роботу з умовою дотримання заходів безпеки.
Коронавірус в Німеччині
- За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу кількість хворих коронавірусом в Німеччині зросла на 13 363. Померли 63 хворих. У країні зафіксовано понад 600 тис. заражених.
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