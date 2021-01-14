В організації зазначили, що цей рік ще буде роком пандемії, проте це буде більш керована, більш передбачувана ситуація.

Цього року епідеміологічна ситуація світі стане більш керованою.

Читайте такожВчені з'ясували, які антитіла-зрадники можуть вбивати хворих на COVID-19Про це повідомив глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге. При цьому він уточнив, що повністю перемогти пандемію коронавірусу COVID-19 поки не вдасться.

"2021 рік ще буде роком пандемії... Однак це буде більш керована, більш передбачувана ситуація", - сказав на прес-конференції Клюге.

Представник ВООЗ додав, що в даний час для боротьби з вірусом масштабна вакцинація почалася вже в 31 країні Європи. Він також нагадав про важливість пріоритетного права медпрацівників отримати вакцину, передає kommersant.

Раніше головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан допустила, що цього року людство ще не встигне виробити колективний імунітет до коронавірусу, оскільки масова вакцинація не зможе охопити все людство. На думку директора програми ВООЗ з НС Майкла Райана, другий рік пандемії буде складнішим за попередній.

Коронавірус у світі

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Автор: УНІАН