Всесвітня організація охорони здоров'я має намір отримати від влади Данії додаткову інформацію з приводу передачі коронавірусу від норок до людей.

Коронавірус, який мутував у Данії, знижує здатність людини до утворення антитіл, що може стати причиною виникнення проблем при використанні вакцини.

Читайте такожУ Данії знищать популяцію норок через коронавірусЯк пише датська газета Politiken, мова йде про вірус з генетичними змінами, який передався кільком данським громадянам від норок.

"Statens Serum Institut (данський науково-дослідний інститут.— ред.) оцінив, що з мутацією корони, яку ми зараз спостерігаємо в Північній Ютландії (адміністративна область в Данії.- ред.)—, ми стикаємося з ризиком, що ефект вакцин, що розробляються, буде ослаблений або, в гіршому випадку, відсутній»,— цитує газета прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, передає kommersant.

Новий коронавірус в Данії

Прем'єр-міністр Данії заявила, що влада країни знищить всіх норок в країні після того, як у деяких з них виявили особливо стійку мутацію коронавірусу. Популяція норок в Данії оцінюється приблизно від 15 до 17 млн.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має намір отримати від влади Данії додаткову інформацію з приводу передачі коронавірусу від норок до людей. "Нам відомо про повідомлення з Данії про те, що кілька людей заразилися коронавірусом від норок і що вірус має деякі генетичні зміни. Ми знаходимося в контакті з данською владою, щоб більше дізнатися про те, що трапилося»,— йдеться в Twitter ВООЗ.

У Данії з початку пандемії виявлено понад 51 тис. тих, що заразилися коронавірусом, померли 729 осіб.

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Автор: УНІАН