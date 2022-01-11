У країні за добу зареєстрували 1,48 млн випадків захворювання на коронавірус, що стало рекордним добовим приростом для всіх країн світу.

Кількість госпіталізацій з COVID-19 у США досягла нового максимуму - 132 646 осіб, перевищивши рекорд у 132 051 особу, встановлений у січні 2021 року. Крім цього, у країні за добу зареєстрували 1,48 млн випадків захворювання на коронавірус, що стало рекордним добовим приростом для всіх країн світу.

Як свідчать опубліковані статистичні дані Reuters, число випадків госпіталізації зростало з кінця грудня 2021 року, а за останні три тижні збільшилося вдвічі. Це сталося на тлі поширення штаму "Омікрон", який швидко став домінуючим у США, витіснивши з першого місця варіант "Дельта", передає Голос Америки.

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У США, згідно з аналізом, рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів зафіксовано в штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Меріленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Ріко, Вермонт, Вірджинія та Вісконсін, а також на Американських Віргінських островах у Вашингтоні.

В даний час загальна кількість хворих у країні перевищила 61,5 млн осіб, померло від COVID-19 понад 839 тис. людей.

Минулого тижня рекорди за кількістю заражених також були оновлені у Великобританії, Італії, Греції, Франції та Швейцарії. Зростання захворюваності почалося через Омікрон-штам, який експерти вважають "надзвичайно заразним", передает kommersant.

Хоча вважається, що "Омікрон" переноситься менш важко, органи охорони здоров'я попередили, що величезна кількість випадків зараження може спричинити навантаження на лікарні, частина з яких вже призупинила виконання планових процедур через наплив пацієнтів в умовах нестачі персоналу.

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