Станом на 1 грудня кількість хворих коронавірусною інфекцією в усьому світі склала 63,2 мільйона осіб.
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За даними Американського університету Джонса Хопкінса, на сьогодні вірус COVID-19 забрав життя 1,47 мільйона людей на планеті, а змогли побороти інфекцію і одужати 40,5 мільйонів осіб.
Найбільше випадків було зафіксовано в Сполучених Штатах Америки (13,5 мільйона), Індії (9,5 мільйона) і Бразилії (6,3 мільйона). Росія обійшла Францію і опинилася на четвертому місці (2,28 мільйона), у Франції Ж на тисячу випадків менше (2,28 мільйона).
За кількістю померлих від коронавірусу людей, за даними Університету, на першому місці також США - тут інфекція забрала життя 268 тисяч громадян. А ось видужало найбільше пацієнтів Індії - 8,9 мільйона осіб.
Україна знаходиться на 17 місці у світі за поширенням захворювання.
Нагадаємо, що станом на 1 грудня в Україні зафіксовано 12 498 випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медичних співробітників. Також за минулу добу видужало 10 023 людини, було госпіталізовано 1470 людей і 221 людина померла від коронавірусної інфекції. За весь час пандемії в Україні захворіли 745123 людини, одужали 355172, а також зафіксовано 12548 летальних випадків.
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