Влада намагається стримати поширення COVID-19 в країні.

Бельгія планує продовжувати карантинні заходи для стримування другої хвилі пандемії коронавірусу доти, доки не з'явиться вакцина.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, пише ТСН з посиланням на Euractiv.

За його словами, влада змушена вдатися до цього, аби нормалізувати ситуацію з поширенням хвороби в Бельгії.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо побачити ефект, ми повинні чітко розуміти, що це буде довгострокова робота", - заявив Кроо.

Своєю чергою, голова бельгійського уряду Стівен ван Гухт сподівається, що перші результати випробувань вакцини проти COVID-19 будуть вже в листопаді-грудні, а препарат з'явиться в країні вже навесні 2021 року.

За словами ван Гухта, зараз Брюссель веде переговори з Європейською комісією щодо поставок вакцин, коли вони стануть доступними.

Як повідомлялося, за добу у світі померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії від ускладнень COVID-19 померли понад 1,22 млн хворих.

Як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса, число випадків захворювання COVID-19 в світі досягла 48 млн. Найбільше хворих зафіксовано в США, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

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Автор: УНІАН