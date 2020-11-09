Байден планує забезпечити обов'язкове носіння масок в кожному штаті за підтримки губернаторів.

Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після того, як займе пост президента. Число випадків інфікування COVID-19 в країні продовжує зростати.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

За інформацією каналу, Байден планує забезпечити обов'язкове носіння масок в кожному штаті за підтримки губернаторів. Якщо хтось із них відмовиться піти на такий крок, майбутній президент має намір домовлятися про такий режим з округами окремо.

Зазначається, що згідно із законодавством США, кожен штат і округ мають право запроваджувати власні карантинні обмеження. Вашингтон же не має права встановлювати їх директивно.

Зазначимо, США посідають перше місце у світі за кількістю заражень коронавірусом. З початку пандемії в країні зафіксували понад 9,8 млн випадків інфікувань коронавірусом.

Нагадаємо, Байден планує оголосити про створення своєї робочої групи з коронавірусу в понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.

Робочу групу очолять три співголови: колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН