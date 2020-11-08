Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 50 мільйонів

Найбільше людей на COVID-19 захворіли у США.

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусною інфекцією у світі перевищила 50 мільйонів. Читайте такожУ Києві за добу виявили майже тисячу нових випадків COVID-19Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу Університету Джонса Хопкінса. Так, станом на 8 листопада кількість заражених коронавірусною інфекцією досягла 50 052 204 людей. Від початку пандемії одужали 32 881 582 пацієнти, 1 253 311 – померли. Найбільше людей захворіли на COVID-19 у таких країнах: США – 9 900 788 випадків зараження;

Індія – 8 507 754 випадки зараження;

Бразилія – 5 653 561 випадок зараження;

Росія – 1 760 420 випадків зараження;

Франція – 1 709 773 випадки зараження. Коронавірус в Україні: статистика Станом на 8 листопада в Україні виявили 460 331 випадок інфікування коронавірусом. Від початку пандемії одужали 206 866 людей, 8 450 – померли. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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