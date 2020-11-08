Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусною інфекцією у світі перевищила 50 мільйонів.
Читайте такожУ Києві за добу виявили майже тисячу нових випадків COVID-19Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу Університету Джонса Хопкінса.
Так, станом на 8 листопада кількість заражених коронавірусною інфекцією досягла 50 052 204 людей. Від початку пандемії одужали 32 881 582 пацієнти, 1 253 311 – померли.
Найбільше людей захворіли на COVID-19 у таких країнах:
- США – 9 900 788 випадків зараження;
- Індія – 8 507 754 випадки зараження;
- Бразилія – 5 653 561 випадок зараження;
- Росія – 1 760 420 випадків зараження;
- Франція – 1 709 773 випадки зараження.
Коронавірус в Україні: статистика
Станом на 8 листопада в Україні виявили 460 331 випадок інфікування коронавірусом.
Від початку пандемії одужали 206 866 людей, 8 450 – померли.
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