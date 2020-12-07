За словами гендиректора ВООЗ, через COVID-19 свята минуть не так, як зазвичай, та це не означає, що їх не можна буде відзначити.

На тлі пандемії COVID-19 у період новорічних та різдвяних свят варто залишатися вдома, дотримуватися протиепідемічних заходів та уникати скупчень людей.

Відповідне звернення генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Ґебреєсус оприлюднив на своїй сторінці у Twitter, передає ТСН.

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"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через COVID-19 свята минуть не так, як зазвичай, та це не означає, що ми не зможемо їх відзначити", - заявив очільник ВООЗ.

Ґебреєсус порадив не подорожувати на Різдво без необхідності, наголосивши на тому, що у цей період чимало людей залишаються вдома. Він закликав відзначати свята із рідними та уникати зустрічей із членами "багатьох різних домогосподарств".

"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, а також збережіть дистанцію та вдягніть маску. Завжди дотримуйтеся локальних чи національних настанов", - сказав гендиректор ВООЗ.

За його словами, варто також уникати велелюдних шопінг-центрів та не скуповуватися у "пікові години". "Користуйтеся шопінгом онлайн, якщо можете", - додав Ґебреєсус.

Окрім того, очільник ВООЗ нагадав про маски, соціальну дистанцію та дезінфекцію рук під час користування громадським транспортом. "Якщо ви маєте погане самопочуття - не подорожуйте!" - наголосив він.

Коронавірус: поради ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила свої рекомендації щодо використання масок під час пандемії COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для припинення поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

У ВООЗ зазначають, що вакцини від коронавірусу дозволять прийти до "нової нормальності" тільки в поєднанні зі збереженням всіх чинних заходів з контролю над пандемією.

ВООЗ також вивчає перспективи використання електронних сертифікатів вакцинації для подорожей.

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Автор: Олександр Топчій