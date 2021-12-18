Йдеться про адуканумаб - перші за 20 років нові ліки від хвороби Альцгеймера.

У Євросоюзі відмовилися схвалити застосування нових ліків для боротьби з хворобою Альцгеймера. Йдеться про адуканумаб - перший за 20 років новий препарат від хвороби Альцгеймера, який влітку цього року був схвалений в США.

Ліки, про які і в США говорили, що поки мало доказів його користі, націлені на запобігання амілоїдозу - порушення білкового обміну, яке призводить до скупчень аномального білка в мозку людей, що впливає на їхнє мислення, пие Бі-бі-сі.

Європейське агентство з лікарських засобів( ЕМА), яке розглядало можливість дозволити застосовувати адуканумаб на території Євросоюзу, дійшло висновку, що препарат не ефективний при лікуванні дорослих з симптомами на ранній стадії.

Агентство прийняло таке рішення на підставі результатів двох тривалих досліджень в яких взяли участь понад 3 тис. пацієнтів з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Частина людей протягом 20 місяців приймали адуканумаб, а частина - препарат-пустушку. Після закінчення цього терміну вчені порівнювали їх стан з початковим.

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"Результати були суперечливими і в цілому не показали, що адуканумаб ефективний при лікуванні дорослих з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Крім того, сканування мозку деяких пацієнтів виявило ознаки набряку або кровотечі, які потенційно можуть завдати шкоди хворому. Результати не показали, що ліки досить безпечні", - сказано в повідомленні EMA.

Агентство заявило, що переваги препарату не переважують його ризики, і рекомендувало відмовитися від дозволу на продаж.

Благодійні організації, які займаються допомогою людям з хворобою Альцгеймера, кажуть, що розчаровані цим рішенням, тому що тисячі людей втратили надію на те, що ліки хоча б потенційно зможуть їм допомогти.

Зараз в Євросоюзі з деменцією живуть близько 8 млн осіб. Очікується, що до 2050 року їх число подвоїться.

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Автор: Ірина Погоріла