Еліянта Уайт лікував своїм відваром зірок спорту і провідних політиків Шрі-Ланки.

На Шрі-Ланці від коронавірусу помер шаман, який створив "чарівне зілля", що захищає від COVID-19, яке рекламувала екс-міністр охорони здоров'я.

Про це повідомляє BBC.

Коронавірус у 48-річного Еліянти Уайта виявили на початку цього місяця, а після госпіталізації його стан погіршився. 22 вересня його сім'я повідомила, що чоловік помер від наслідків COVID-19.

Уайт лікував своїм зіллям зірок спорту і провідних політиків Шрі-Ланки. Шаман стверджував, що слив в річки достатньої кількості відвару покладе край епідемії не тільки в його рідній країні, але і в сусідній Індії.

Читайте такожПрезидент африканської країни, який заперечував COVID-19, помер від коронавірусу - ЗМІПопри те, що, за його словами, рецепт зілля прийшов йому уві сні, відвар публічно схвалювала екс-міністерка охорони здоров'я Павітра Ванніараччі, яка згодом два тижні провела у відділенні інтенсивної терапії з коронавірусом.

Слава до Еліянти Уайта прийшла останніми роками - після нетрадиційного лікування деяких індійських зірок крикету, хоча місцеві медики критикували його методи.

Свої співчуття з приводу смерті народного лікаря висловив і прем'єр-міністр Шрі-Ланки Махінда Раджапакс, якій свого часу навіть звертався до Уайта за консультаціями.

Нагадаємо, раніше в США від наслідків коронавірусної інфекції помер радіоведучий Марк Берньє, який відмовлявся вакцинуватися і критикував владу країни за заходи стримування епідемії.

Автор: Станіслав Кожемякін