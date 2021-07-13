В організації нагадали, що немає даних про результати змішування препаратів.

Після заяви влади Таїланду про намір комбінувати вакцини від COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням. Експерт організації назвав це "небезпечною тенденцією".

Про це повідомляє Reuters.

За словами головного наукового співробітника ВООЗ Соум'ї Свамінатан, зараз немає точних даних про результати застосування "коктейлю" COVID-вакцин від різних виробників.

"Це небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних та доказів в тому, що стосується змішування (вакцин на різних етапах вакцинації, - ред.)", - заявила Свамінатан.

Читайте такожУ ВООЗ засудили кампанію вакцинації від COVID третьою дозою

У ВООЗ вказали, що, "якщо громадяни країн почнуть вирішувати, коли та хто буде приймати другу, третю і четверту дози", то це призведе до хаосу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня в Україні запрацювали перші центри масової вакцинації населення.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 2 млн 001 тис. 132 людини, з них отримали 2 дози – 766 тис. 483.

Головний державний санітарний лікар України та заступник Міністра охорони здоров'я ігор Кузін заявив, що питання про комбінування вакцин має свої складнощі. З точки зору логістики, для комбінування препаратів від COVID-19 потрібно поєднати різні платформи вакцин.

2 липня МОЗ України дозволив змішувати вакцини від різних виробників, але рішення стосується тільки препарати компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

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Автор: Анастасія Горбачова