Начальниця пояснила британці Ніколь Мур, що завагітніти можна навіть без проникнення - якщо сперма потрапила на її статеві органи.

Мешканка британського міста Портсмут, графство Гемпшир, позбулася невинності на п'ятому місяці вагітності.

Про це повідомляє телеканал 7 News.

Ніколь Мур страждала вагінізмом - станом, при якому м'язи піхви мимоволі стискаються, що перешкоджає статевого акту.

"Коли мені було 18 років, у мене почалися стосунки з майбутнім батьком моєї дочки. Ми намагалися займатися сексом, він був на кілька років старше, і у нього був сексуальний досвід. Але нічого не вийшло», - розповіла Мур.

Попри це, вони знайшли інші способи близькості і стали уникати традиційних сексуальних контактів.

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"Одного разу на роботі я відчула жахливу печію і біль у грудях. Моя начальниця припустила, що я вагітна", - повідомила дівчина.

Та пояснила Мур, що завагітніти можна навіть без проникнення – якщо сперма потрапила на її статеві органи. В результаті британка отримала позитивний результат тесту на вагітність.

"Багато хто досі говорить мені, що я Діва Марія, і це мене веселить», - розповіла вона.

Під час вагітності Мур поставили діагноз «вагінізм». Британка звернулася до фахівця і отримала рекомендації, як подолати цей стан. Вона змогла позбутися невинності, коли була на п'ятому місяці вагітності. В результаті дитина з'явилася на світ здоровою.

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Автор: УНІАН