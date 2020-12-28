Багатство новорічного столу може підштовхнути нас до переїдання.

Новорічні свята відомі не тільки подарунками близьким і вбраною ялинкою, а й багатим столом з безліччю страв і ласощів. Багато людей стикаються з проблемою переїдання в новорічну ніч. Багатьом хочеться спробувати якомога більше святкових страв, що призводить до значного перевищення норми калорій. Наслідками переїдання можуть бути нудота, тяжкість в животі, панкреатит, підвищений рівень холестерину і артрит. Крім того, це також великий стрес для організму і внутрішніх органів.

Встановіть причину переїдання

Переїдання може бути пов'язане з психологічними причинами, особливо якщо ви страждаєте від нього в повсякденності. Можливо, ви переїдаєте через стрес, нудьгу, недосипання або відчуття самотності. Важливо встановити і усунути причину явища, інакше ви будете стикатися з ним і далі. Зустрічайте 2021 рік з хорошим настроєм і в приємній компанії - тоді і часу постійно їсти зовсім не буде.

Не голодуйте

Читайте такожЯк розвантажити організм перед Новим роком - поради дієтологівБагато людей відмовляються від їжі напередодні свята або сідають на дуже сувору дієту. Бажання обмежувати себе, щоб з'їсти якомога більше в новорічну ніч не призведе ні до чого хорошого. Ваш раціон у святкові дні не повинен сильно відрізнятися від звичайного. Якщо кілька днів обмежувати себе в їжі, а потім різко навантажити організм їжею - він відчує сильний стрес і почне запасати жири. Це може призвести до ожиріння.

Поєднуйте продукти

Деякі продукти дуже погано переносяться організмом при їх поєднанні. Це посилюється в Новий рік, коли ми їмо більше, ніж зазвичай. Після свята можна отримати розлад шлунка або біль в животі, якщо вживати несумісні страви. Жирну і смажену їжу рекомендується їсти з овочевим гарніром, а алкоголь краще не поєднувати з гострими продуктами. Також не варто їсти гарячу і дуже холодну їжу за один прийом їжі - це може привести до спазму шлунка.

Будьте обережні з алкоголем

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиАлкоголь - обов'язковий атрибут новорічного столу. Вживати його слід з розумом, щоб він не приніс шкоди організму. Алкогольні напої підвищують апетит, що призводить до переїдання. Спиртне найчастіше закушують жирною і калорійною їжею, що також є великим навантаженням на організм. Слідкуйте за кількістю алкоголю, що ви випили, і не вживайте його на голодний шлунок.

Не виставляйте на стіл всі страви

Страви на святковому столі виглядають дуже апетитно і урочисто, що викликає бажання спробувати все відразу. Мало хто може встояти перед великою кількістю різноманітних смаколиків. Виставляйте страви на стіл по черзі - спочатку подайте гостям закуски і салати, потім виставте гарячі страви і так далі.

Не намагайтеся з'їсти всю їжу

У деяких людей є переконання, що не можна залишати їжу недоїденою. Це може бути пов'язано з батьківським вихованням, коли дитину змушували з'їдати все, що є на тарілці. Буває, що нам вже не хочеться їсти, але ми змушуємо себе закінчити трапезу, щоб не викидати продукти. Однак такі переконання лише шкодять організму. Їжте стільки, скільки вам хочеться, і не бійтеся залишити їжу на тарілці. Здоров'я і хороше самопочуття повинні бути важливішим за інше.

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Автор: Катерина Пулатова