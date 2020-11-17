Певні заміни В S-білку виявлені в 9 ізолятах на даній території.

У Сибіру виявили новий тип коронавірусної інфекції COVID-19. Певні заміни у S-білку виявлені в 9 ізолятах на даній території.

Про це заявила глава Росспоживнагляду Ганна Попова, передає «Интерфакс».

За словами Попової, всього визначені повні геноми для 1215 ізолятів нового коронавірусу, частина з них представлена в міжнародних базах даних.

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За інформацією глави Росспоживнагляду, аналіз геномів збудника COVID-19 із зарубіжних країн і Росії показав, що нові мутації коронавірусу з Європи на територію РФ не потрапляли.

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Автор: УНІАН