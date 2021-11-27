ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

Фармацевтичні гіганти одночасно заявили про роботу над розробкою вакцини, яка запобігатиме ускладненням від нового небезпечного штаму коронавірусу "омікрон".

Про це пише CNBC.

Pfizer&BioNTech готові адаптувати вже наявну вакцину від коронавірусу до нового штаму. У компанії чекають на велику кількість даних лабораторних тестувань не пізніше, ніж через два тижні, щоби підтвердити, що штам вимагає коригувань технології виробництва вакцини.

Про тестування вакцини проти нового штаму "омікрон" повідомили також у Johnson&Johnson; а AstraZeneca вже проводить дослідження у місцях перших спалахів "омікрону".

Читайте такожУ Бельгії зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19 (відео)Moderna у п’ятницю заявила, що комбінація мутацій у новому штамі "має значний потенційний ризик для пришвидшення послаблення природного та індукованого вакцинами імунітету".

У компанії пояснили, що єдиним шляхом якось себе убезпечити від ризиків "омікрону" поки є третя бустерна доза ін’єкції. У дослідженні Moderna братимуть участь добровольці, які отримали третю дозу вакцини.

Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо

Новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають у ВООЗ занепокоєння. Про нього вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я з Південної Африки 24 листопада.

Попередні дані, зібрані фахівцями, свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими. Число випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки.

ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

"Омікрон" може зробити вакцини менш ефективними та має більшу здатність передаватися, повідомили в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська