Наразі новий штам виявлено у кількох країнах на півдні Африки, у Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.

Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та інших країн, в яких виявлено новий варіант коронавірусу.

В Швейцарії зазначають, що нововиявлений варіант вірусу B.1.1.529 викликає занепокоєння. Він має більше мутацій, ніж будь-який інший варіант, відомий науці.

Передбачається, що цей варіант легше передається, ніж варіант "Дельта", який зараз переважає в Швейцарії. Також існує ймовірність, що попередні вакцини будуть менш ефективними. Сьогодні на позачерговому засіданні ВООЗ також класифікувала новий варіант як тривожний і потенційно небезпечний.

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Федеральний уряд негайно вжив заходів, щоб запобігти або принаймні уповільнити поширення нового варіанту в Швейцарії, наскільки це можливо. Усі рейси з Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та Південної Африки заборонені на невизначений термін. При в’їзді з регіону Південної Африки, Гонконгу, Ізраїлю та Бельгії всі особи повинні також пред’явити негативний тест на Covid-19 з 20:00 26 листопада 2021 року і перебувати на карантині протягом 10 днів. В'їзд з цих країн більше неможливий для осіб, які не є громадянами Швейцарії або не мають дозволу на проживання в Швейцарії або в Шенгенській зоні.

Наразі варіант вірусу був виявлений у кількох країнах на півдні Африки, у Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду на 26 листопада для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані, який, як передбачається, поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Автор: Лідія Селезньова