Якщо небезпека вірусу буде доведена, Pfizer адаптує свій препарат протягом 100 днів.

Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції в Ризі, повідомляє РБК-Україна.

"Ми переконані, що для того, щоб приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації", - заявила президент Єврокомісії.

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Також Урсула фон дер Ляєн відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам "Омікрон", однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена - Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон".

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

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Автор: Лідія Селезньова