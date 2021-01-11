94-річну Ненсі Буш Елліс госпіталізували 30 грудня з високою температурою і позитивним результатом тесту на COVID-19.

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша Ненсі померла від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на її сина Олександра Елліса III.

94-річну Ненсі Буш Елліс госпіталізували 30 грудня з високою температурою і позитивним результатом тесту на COVID-19. Згодом симптоми захворювання зникли, але загальний стан її здоров'я погіршувався.

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"З сумом повідомляємо, що улюблена сестра президента Буша Ненсі Буш Елліс померла. Ми висловлюємо співчуття і молимося за сім'ю Елліс і Буш. Ми пам'ятаємо чудову жінку, яка принесла в цей світ світло і радість", – йдеться на сторінці в Twitter Фонду Барбари і Джорджа Буш.

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Автор: Денис Прядко