Сестра 41-го президента США Джорджа Буша Ненсі померла від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на її сина Олександра Елліса III.
94-річну Ненсі Буш Елліс госпіталізували 30 грудня з високою температурою і позитивним результатом тесту на COVID-19. Згодом симптоми захворювання зникли, але загальний стан її здоров'я погіршувався.
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"З сумом повідомляємо, що улюблена сестра президента Буша Ненсі Буш Елліс померла. Ми висловлюємо співчуття і молимося за сім'ю Елліс і Буш. Ми пам'ятаємо чудову жінку, яка принесла в цей світ світло і радість", – йдеться на сторінці в Twitter Фонду Барбари і Джорджа Буш.
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