Водночас ті, хто у кого буде позитивний тест на коронавірус, повинні будуть самоізолюватися.

Королівство Норвегія у суботу, 25 вересня, скасує жорсткі обмеження, які зменшили соціальні зв'язки та ускладнили умови для роботи бізнесу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву норвезького уряду.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг сказала, що минуло понад 560 днів із часу запровадження найжорсткіших заходів у Норвегії у мирний час.

"Тепер настав час повернутися до нормального щоденного життя", - наголосила Солберг.

Голова уряду зазначила, що дія обмежень припиниться у суботу о 16:00 за центральноєвропейським часом (о 18:00 за Києвом).

Як повідомляє видання The Local, Солберг сказала, що тепер у Норвегії життя відновиться майже до того рівня, як це було до спалаху пандемії.

"Я не думаю, що усе буде так, як було раніше. Я вважаю, що коронавірус матиме вплив на нас до кінця наших життів, до кращого чи гіршого. Ми засвоїли, якими вразливими ми є і як багато ми можемо досягнути, коли ми будемо триматися разом", - заявила вона.

У Норвегії скасують вимогу соціального дистанціювання та обмеження на кількість людей на масових заходах. Також скасують вимогу не пускати відвідувачів у заклади після опівночі - відвідувачі нічних клубів знову зможуть танцювати.

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При цьому ті, хто в кого буде позитивний тест на коронавірус, повинні будуть самоізолюватися, а не вакциновані особи, які проживають із кимось інфікованим, також повинні йти на карантин.

Як повідомляв УНІАН, у Сполученому Королівстві та Ірландії у зв'язку з успішною масовою вакцинацією проти COVID-19 скасовують карантинні обмеження. Зокрема, Велика Британія спрощує правила в'їзду - з 4 жовтня країни, в залежності від епідемічної ситуації, будуть вважатися "відкритими" або "червоними", система "світлофора" скасовується.

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Автор: Віталій Саєнко