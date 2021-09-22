З 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Відзавтра, 23 вересня, у зв'язку із запровадженням "жовтого" рівня епідемічної небезпеки в Україні, бізнесу пропонується два варіанти роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Відзавтра в усіх регіонах країни запроваджується "жовтий" рівень епіднебезпеки. Це означає додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах. Ми пропонуємо бізнесу два варіанти роботи. Перший - працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі повинні мати "жовтий" ковід-сертифікат, що засвідчує отримання однієї дози вакцини, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання", - сказав він.

За словами Шмигаля, бізнес має самостійно перевіряти наявність цих документів.

"Другий варіант - працювати з усіма додатковими обмеженнями "жовтої" зони й не перевіряти відповідні документи про вакцинацію. Вибір залишається за підприємцями, і ми впевнені в їхній відповідальній позиції", - пояснив очільник уряду.

"Жовта" зона в Україні

В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19: за минулу добу 21 вересня виявили майже 7 тисяч нових інфікованих коронавірусом.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

головам обласних та київської державних адміністрацій - вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Раніше в МОЗ розповіли, якими будуть нові внутрішні СOVID-сертифікати. Так, внутрішній "жовтий" COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня. Так званий "зелений" сертифікат буде видано після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Обидва види COVID-сертифікатів українці можуть використовувати за допомогою додатку "Дія". Однак функція поки недоступна для власників паспортів-"книжечок".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко