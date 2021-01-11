Китайські вчені провели найбільш масштабне на даний час дослідження того, як коронавірус впливає на здоров’я людей в довгостроковій перспективі.

Більшість пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 в китайському місті Ухань, страждали від різних симптомів хвороби навіть через 6 місяців після зараження. Про це йдеться в новому дослідженні, проведеному в Китаї. Серед таких довготривалих симптомів, наприклад, були відчуття слабкості й проблеми зі сном.

Про це пише CNN, додаючи, що дослідження охоплює понад 1700 пацієнтів з міста Ухань, яке стало початковим епіцентром пандемії коронавірусу. Результати показали, що 76% з них страждали хоча б від одного симптому через кілька місяців після виписки з лікарні. Це говорить про те, що навіть люди, які одужали від COVID-19, можуть страждати від довгострокового впливу на здоров'я.

Читайте такожNew York Times: Вчені знайшли спосіб наперед визначати тяжко хворих на COVID-19Результати поки що найбільш масштабного дослідження в своєму роді були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet. В них йдеться, що слабкість і проблеми зі сном були найбільш поширеними симптомами після COVID-19. Вони спостерігалися в 63% і 26% пацієнтів відповідно через шість місяців після зараження.

Хвороба також може залишити після себе довготривалі психологічні ускладнення. На тривожність і депресію скаржаться 23% пацієнтів. Легені тих, в кого COVID-19 протікав у більш тяжкій формі, навіть через тривалий час лишаються ушкодженими, про що свідчать рентгенівські знімки.

"Оскільки COVID-19 абсолютно нова хвороба, ми лише починаємо розуміти її довгостроковий вплив на здоров'я", - сказав доктор Бін Чао з Клініки китайсько-японської дружби і Столичного медичного університету, який очолив дослідження.

"Наш аналіз свідчить, що більшість пацієнтів продовжують жити щонайменше з деякими наслідками впливу вірусу після того, як їх виписали з лікарні. Це говорить про потребу в догляді після виписки, особливо у випадку тих, хто пережив тяжкий випадок COVID-19", - додав вчений.

Він додав, що потрібно також провести більш масштабне дослідження із залученням більшої кількості людей, щоб зрозуміти весь спектр впливу COVID-19.

Читайте такожВ Україні зросла кількість нових випадків COVID-19CNN нагадує, що вчені по всьому світі намагаються дослідити довгострокові наслідки коронавірусу. Їх часто називають "довгостроковими симптомами COVID". Центр з контролю й профілактики захворювань США включає до таких симптомів відчуття слабкості, задишку, кашель, болі в суглобах і грудях. Американське відомство вважає такі явища найбільш поширеними в довгостроковій перспективі. Також у пацієнтів часом спостерігають так званий "мозковий туман", тобто проблеми з мисленням і увагою.

"Хоч більшість людей з COVID-19 одужують і повертають собі нормальне здоров'я, деякі пацієнти можуть страждати від симптомів, які будуть тривати впродовж тижнів чи навіть місяців після одужання від респіраторного захворювання. Навіть у тих, кого не госпіталізували, можуть виникнути тривалі чи пізні симптоми", - пояснюють в Центрі контролю й профілактики захворювань США.

Дослідження, яке в серпні було опубліковане в British Medical Journal, виявило, що приблизно у 10% пацієнтів спостерігається довготривалий перебіг COVID-19. Тривалість захворювання може перевалити за 12 тижнів. Але нове китайське дослідження найбільш масштабне на даний час. Пацієнти, які взяли участь в ньому, мали середній вік 57 років. Всі вони були виписані з лікарні Jinyintan Hospital в Ухані в період між 7 січня і 29 травня 2020 року.

Читайте також"Очі налилися кров'ю": названо рідкісні та страшні симптоми COVID-19Фактично дослідження охоплює 70% всіх виписаних пацієнтів після COID-19 з цього медичного закладу за вказаний період. В ньому не взяли участь тільки ті, хто помер, хто не зміг через тяжкі психічні чи фізіологічні проблеми або відмовився від участі. Всі пацієнти заповнили низку анкет з запитаннями для оцінки симптомів. Вони також пройшли медичний огляд, тест шестихвилинної прогулянки і здали аналізи крові. Неочікувано для авторів, 13% пацієнтів, у яких не було жодних ознак ушкодження нирок під час госпіталізації, тепер з'явилися симптоми порушення роботи нирок.

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Переклад: Лесь Димань