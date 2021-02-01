Дослідники зазначили, що ці показники вкрай важливі в разі забору органів у померлого для донорства.

На підставі спостережень за майже 500 пацієнтами вчені прийшли до висновку, що смерть у осіб, у яких трапилася зупинка серця, наступала через 4 хв 20 секунд.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в New England Journal of Medicine, пише Обозреватель.

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Дослідники відзначили, що ці показники вкрай важливі в разі забору органів у померлого для донорства. Адже біоматеріал у особи, яка погодилася на посмертну пересадку, можна брати, тільки коли смерть констатована остаточно. Адже навіть після зупинки серцебиття інші органи людини ще можуть функціонувати і підтримувати його життєдіяльність.

Особливо гострим дискусійним моментом, за словами дослідників, був забір органів у новонароджених через 75 секунд після їх зупинки серця.

В цілому серед лікарів поширена практика "правила 5 хвилин" – якщо протягом цього часу людину не вдається реанімувати, то можна констатувати смерть.

Колектив вчених вирішив перевірити цей принцип і влаштував масштабне дослідження в 20 відділеннях інтенсивної терапії відразу в трьох країнах. Зокрема, фахівці вели спостереження за 480 пацієнтами протягом 30 хвилин після припинення серцевої активності.

Тому медикам вдалося встановити, що нетривале серцебиття відновлювалося тільки у 67 пацієнтів (14%), втім, вони все одно вмирали. В основному "пожвавлення" серця на кілька секунд відбувалося через 1-2 хв після першої зупинки. Однак максимальний інтервал становив саме 4 хв 20 секунд.

В цілому результати досліджень практично підтвердили "правило 5 хвилин", проте воно спрацювало на людях, які були підключені до апаратів життєзабезпечення. Отже, в інших випадках показники можуть відрізнятися.

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Автор: УНІАН