Собакам знадобилося всього 8 днів навчання, щоб досягти вражаючих результатів.

Німецькі ветеринари навчили собак знаходити вірус в людській слині.

Читайте такожНауковці вирахували остаточний момент смертіПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Чотириногим знадобилося всього 8 днів навчання, щоб досягти вражаючих результатів: правильний "діагноз" вони могли поставити в 94% випадків.

Річ у тому, що сам коронавірус, хоч запаху і не має, змінює метаболізм в інфікованих клітинах людини - значить, ці зміни можуть відрізнити собаки.

Зараз аеропорти в Гельсінкі та Дубаї використовують собак для виявлення хворих на коронавірус.

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Автор: УНІАН