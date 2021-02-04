Собак вже використовують два аеропорти світу / скріншот
Німецькі ветеринари навчили собак знаходити вірус в людській слині.
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Чотириногим знадобилося всього 8 днів навчання, щоб досягти вражаючих результатів: правильний "діагноз" вони могли поставити в 94% випадків.
Річ у тому, що сам коронавірус, хоч запаху і не має, змінює метаболізм в інфікованих клітинах людини - значить, ці зміни можуть відрізнити собаки.
Зараз аеропорти в Гельсінкі та Дубаї використовують собак для виявлення хворих на коронавірус.
Німецькі ветеринари навчили собак знаходити COVID - 19 в людській слині
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