Автори дослідження радять частіше вимикати телевізор і розмовляти з дітьми про шкоду споживчого ставлення до життя. Звичайно, якщо дитина вже досить доросла для того, щоб зрозуміти, наскільки це шкідливо.

Деякі батьки дозволяють дітям багато дивитися телевізор, оскільки розраховують отримати деяку кількість вільного часу. Але в підсумку психіка дорослих страждає ще сильніше, оскільки діти наполегливо просять купити їм продукти, рекламу яких вони бачать по телевізору.

Читайте такожУ ВООЗ розповіли, чи потрібно дітям носити маски від коронавірусуЕксперти неодноразово закликали батьків обмежувати час, який дитина витрачає на перегляд телевізора. Це пояснювалося тим, що такі діти згодом страждають від дефіциту уваги, мають погану посидючістю і концентрацію, вони менше рухаються і частіше мають зайву вагу. А ось і ще одна цілком поважна причина прислухатися до поради. Вчені з Університету Арізона з'ясували, що якщо діти не відриваються від телевізора, то їхні батьки відчувають підвищений рівень стресу, передає medikforum з посиланням на The Daily Mail.

Це пов'язано з тим, що діти дивляться величезну кількість привабливої для них реклами, і потім вимагають від батьків купити їм ті самі продукти. Вимоги з кожним разом стають більш наполегливими, вони можуть досить сильно дратувати дорослих. Автори дослідження радять частіше вимикати телевізор і розмовляти з дітьми про шкоду споживчого ставлення до життя. Звичайно, якщо дитина вже досить доросла для того, щоб зрозуміти, наскільки це шкідливо.

Спостереження показують, що дорослі, які мають хронічний дефіцит вільного часу, часто намагаються отримати перепочинок, саджаючи дітей до телевізора або комп'ютера. Це здається простим вирішенням питання, так само як і покупка смартфона, який цілком захоплює увагу дитини на довгі години. Але дослідження показують, що мінусів у такої стратегії набагато більше, ніж плюсів.

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Автор: УНІАН