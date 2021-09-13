Таким чином медики прагнуть ідентифікувати рак на ранній стадії, коли клінічні симптоми ще не проявляються.

У Британії цього тижня стартує масштабне тестування на рак за участю 140 тисяч добровольців у віці від 50 до 77 років. Учасники здаватимуть зразки крові, а через 1-2 роки зразки візьмуть повторно.

Як пише The Guardian, новий тест дозволить визначити понад 50 типів пухлин, зокрема рак легенів, кишківника та підшлункової залози, яєчників, печінки, стравоходу, шийки матки, передміхурової залози, а також деякі типи онкогематологічних захворювань по крові на ранній стадії.

Дане відкриття є важливим, адже рання діагностика підвищує шанси пацієнтів на життя у 5-10 разів.

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Участь у випробуваннях візьмуть випадкові люди, без підозр на рак. Таким чином науковці планують оцінити ефективність тесту в якості простого скринінгового методу. Тест з аналізу крові визначає фрагменти ДНК, які виділяються пухлиною в кровотік.

Такий підхід дозволяє ідентифікувати рак на ранній стадії, коли клінічні симптоми ще не проявляються.

Перші результати випробувань планують отримати до 2023 року. Якщо вони будуть успішними, то в період з 2024 по 2025 роки до участі запросять ще близько мільйона учасників.

Раніше УНІАН писав, що науковці з Південної Кореї розробили технологію фототерапії, яка може значно підвищити ефективність лікування раку, зменшивши біль від хіміотерапії і мінімізуючи побічні ефекти.

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Автор: Вікторія Гордієнко