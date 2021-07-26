Введення в дію санітарних перепусток зсувається з кінця серпня на 15 вересня.

Сенат Франції в неділю схвалив законопроект про нові заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу, який в останні дні викликав масові протести в країні.

Як повідомляє Радіо Свобода, документ передбачає обов'язкову вакцинацію медпрацівників від COVID-19, а також розширення дії так званих санітарних перепусток.

Представники опозиції, яка контролює Сенат, внесли в законопроект ряд поправок, що пом'якшують його положення, – зокрема, введення в дію санітарних перепусток зсувається з кінця серпня на 15 вересня, допуск на вуличні тераси кафе і ресторанів і в супермаркети, на думку сенаторів, повинен бути доступний без пропуску. Неповнолітні також звільняються від обов'язку мати санітарні перепустки.

Тепер нижня палата парламенту - Національні збори, які контролюють прихильники президента Еммануеля Макрона, - повинна знову розглянути законопроект. Вона може не погодитися з думкою сенаторів і схвалити документ в більш жорсткій редакції.

Читайте такожУ ЄС схвалили імунізацію підлітків від 12 років COVID-вакциною ModernaСанітарні перепустки будуть включати в себе відомості про вакцинацію, про негативний тест на коронавірус або про наявність антитіл.

Без цього документа жителів Франції не пускатимуть на масові заходи, в ресторани, в поїзди далекого прямування. У кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження вже діють.

Пропозиції влади викликали різку реакцію частини суспільства.

Протести у Франції

У суботу в Парижі та інших містах пройшли масові акції протесту противників санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації. У них взяли участь, за офіційними даними, понад 160 тисяч осіб.

Під час акцій протесту в Парижі відбулися сутички між демонстрантами і поліцією. Мітингувальники кидали петарди у поліцейських, а останні у відповідь застосовували сльозогінний газ

Автор: Світлана Закелова