Серед правоохоронців є постраждалі.

У Парижі в суботу, 24 липня, під час акцій протесту противників вакцинації і карантинних обмежень відбулися сутички між демонстрантами і поліцією.

Як повідомляє Deutsche Welle, серед правоохоронців є постраждалі.

Мітингувальники кидали петарди у поліцейських, а останні у відповідь застосовували сльозогінний газ, повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцевий телеканал BTM Television. На деяких вулицях протестувальники збудували барикади. Заворушення відбулися на аналогічній маніфестації в Ліоні, де місцева влада раніше заборонила її проведення.

Демонстрації організували праворадикальні активісти та прибічники руху "жовтих жилетів" у відповідь на намір французького уряду запровадити паспорти вакцинації та обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників медицини.

Відповідний законопроект у французькому Сенаті обговорюють у суботу, 24 липня. Днем раніше документ схвалила нижня палата парламенту країни.

У минулі вихідні на протести проти вакцинації у Франції вийшли понад 100 тисяч демонстрантів.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Світлана Закелова