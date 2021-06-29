За даними уряду, приблизно третина з одинадцятимільйонного населення Греції повністю щеплена від COVID-19.

Греція запропонує молоді готівкову картку на суму 150 євро в обмін на отримання дози вакцини від COVID-19 до кінця року.

Як повідомляє Reuters з посиланням на уряд, близько 940 тисяч греків у віці від 18 до 25 років, які отримають першу дозу вакцини до кінця року, матимуть право на отримання грошового бонусу "pass free".

"З першим уколом вакцини (вони) отримають картку зі 150 євро на рахунку",-сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на зустрічі міністрів. - "Це борг перед молоддю, подарунок в подяку".

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Їм дозволять витратити їх на літніх канікулах і культурних заходах з 15 липня.

За даними уряду, приблизно третина з одинадцятимільйонного населення Греції повністю щеплена.

Минулого тижня Греція припинила обов'язкове носіння масок для обличчя на відкритому повітрі. З понеділка повністю щеплені греки також можуть ходити на роботу або в тренажерний зал без необхідності тестування.

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Автор: Вікторія Гордієнко