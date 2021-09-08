Організовувати такі рейси зможуть як державні, так і приватні перевізники.

Уряд Латвії прийняв рішення дозволити перевізникам організовувати окремі рейси громадського транспорту Тільки для тих, у кого є сертифікат COVID-вакцинації. Таким пасажирам буде дозволено не використовувати захисні маски в транспорті.

Крім COVID-сертифіката пасажири також зможуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або довідку про недавно перенесену хворобу.

Читайте такожІталія скасувала майже всі карантинні обмеженняОрганізовувати такі рейси зможуть як державні, так і приватні перевізники.

Згідно з рішенням уряду, в поїздах можуть з'явитися окремі вагони для вакцинованих пасажирів.

Також влада вирішила підвищити допустиму заповнюваність громадського транспорту з 65% до 80% від місткості салону, а на регіональних рейсах - 85%.

Крым цього, уряд рекомендує встановити вранці - з 7:30 до 10:30-обмеження для пасажирів крім школярів, студентів і педагогів.

Зокрема, висунуто пропозицію обмежити можливість іншими категоріями пасажирів користуватися знижками на проїзд з 7:30 до 10:30 ранку, передає delfi.

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Автор: Ірина Погоріла