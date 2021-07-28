Розслідуючи подію, лікарі дізналися, що раніше жінку визнали клінічно вразливою до коронавірусу.

Жительку англійського міста Уеймут, 62-річну Сару Льюїс, яка вперше за 9 місяців вирішила вийти з дому, збила на смерть вантажівка.

Увесь цей час жінка не виходила з на вулицю, щоб уникнути інфікування коронавирусом.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дочекавшись таксі, Льюїс почала переходити дорогу, але не помітила вантажівки, що наближалась, оскільки в цей момент діставала з сумки захисну маску. Крім того, жінка потрапила до сліпої для водія вантажівки зони. Коли він давав задній хід, подивився у дзеркала заднього виду і на дорогу навколо себе, але не помітив жінку.

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Деякий час після аварії Льюїс не могли дістати з-під машини, а після прибуття рятувальників стало ясно, що вона загинула.

За висновками судмедекспертизи, смерть настала від травм, отриманих в результаті аварії, передає ТСН з посиланням на Daily Mirror.

Розслідуючи подію, лікарі також дізналися, що раніше жінку визнали клінічно вразливою до коронавірусу. Саме з цієї причини вона й не виходила з дому з 16 листопада 2020 року.

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Автор: Іван Бойко