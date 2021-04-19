Але Київ не єдиний у Східній Європі, хто намагаються отримати дози, від яких відмовляються західні країни.

Через сумніви в безпечності країни Західної Європи обмежують використання вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca. І Україна найактивніше намагається підібрати дози, які ніхто не хоче.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що уряд в Києві зіштовхнувся з труднощами в забезпеченні поставок вакцин. Тепер він вже кілька місяців веде переговори з ЄС про потенційні покупки. Але після того, як минулого тижня Данія взагалі заборонила використовувати вакцину AstraZeneca, її дози намагаються перекупити Чехія, Латвія й Литва.

Читайте такожЛяшко розповів, за якої умови темпи щеплень від COVID-19 нарощуватимутьсяОстаннім часом Східна Європа стала глобальним епіцентром зараження і смертей від COVID-19. Тож регіон у відчаї шукає додаткові дози. Програма вакцинації в Україні - одна з найбільш повільних у Європі, через це люди тут більш схильні прийняти вакцину AstraZeneca, ігноруючи занепокоєння щодо появи кров'яних згустків.

"Ніхто не відмовиться від вакцини. Користь від всіх схвалених вакцин набагато переважає ризики й побічні ефекти", - сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Україна підписала контракти, які повинні забезпечити їй 32 мільйона доз. Але поки що країна отримала менше мільйона з них. Поставки препарату AstraZeneca затримуються через стрімке зростання випадків зараження в Індії. А саме індійський виробник виконує замовлення України. Тож поки Київ вакцинував 433 тисячі своїх громадян з 42 мільйонів.

Тим часом, потреба у щепленнях стає лише гострішою. Щоденна кількість випадків зараження цього місяця перевалила позначку в 20 тисяч на день, встановивши новий антирекорд. За словами Степанова, жодна з країн ЄС поки не погодилася продати небажані дози.

"Кожна країна дбає виключно про своїх громадян", - сказав Степанов.

Однак, дефіцит щеплень - це не єдина проблема. У березні опитування показало, що майже половина українців хоче вакцинуватися. Однак, дві третини респондентів при цьому сказали, що відмовилися б від вакцини AstraZeneca через побічні ефекти, які з'явилися у 0,25% щеплених українців. Більш ніж дві п'ятих опитаних не знали, як зареєструватися на вакцинацію.

Читайте такожУ США понад 50% дорослого населення вакцинувалися проти COVID-19 першою дозоюСтепанов сказав, що нестача вакцин, а не вагання щодо вакцинації, - це головна причина повільного темпу кампанії. Україна веде переговори про постачання ще 16 мільйонів доз вакцин від коронавірусу на поточний рік. Всі вони будуть використані ще до кінця 2021 року.

Однак, швидкість процесу - важливий фактор, оскільки лікарні у великих містах досягають межі своїх можливостей. А люди зляться через продовжені заходи локдауну. Станом на минулий четвер з початку квітня в Україні щеплення від COVID-19 отримали 187731 людей. А ще 117 тисяч доз препарату від Pfizer прибули наступного дня в рамках програми COVAX.

Вакцинація в Україні та летальні випадки

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech.

З 18 квітня щеплення почнуть роботи вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Ввечері 23 березня в смт. Чорноморське Одеської області померла жінка-військовослужбовець, якій напередодні зробили щеплення від COVID-19. МОЗ з посиланням на висновки судово-медичної експертизи повідомило, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

Крім того, 24 березня, у Чернівцях помер провізор аптеки, який отримав щеплення 15 березня. За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Також чоловік мав тяжкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Розслідування серйозних випадків несприятливих випадків після імунізації мають проводити групи з оперативного реагування, які створені у кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я у регіонах.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримала 445 тис. 861 особа, з них отримали першу дозу – 445 тис. 859 осіб.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань