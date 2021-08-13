За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків COVID-19. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.

Речник Міністерства здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич заявив, що у країні вже почалася четверта хвиля коронавірусу.

Про це повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на канал TVP Info.

Він вказав на те, що за останні тижні число заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.

Також Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.

Читайте такожВ Ізраїлі запроваджують обов'язкове COVID-тестування дітей від 3-х роківЗа добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків COVID-19.

Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.

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Автор: Леся Лещенко