За словами Жиравецького, в Україні ще не цілком втішна ситуація з коронавірусом.

Наступна хвиля коронавірусу в Україні буде останньою, і, ймовірно, не такою потужною, як попередня.

Якщо вона триватиме 4 місяці, то за її період може перехворіти ще 6 млн українців, що в свою чергу наблизить Україну до колективного імунітету. Про це ТСН розповів лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Ми не вгадаємо, чи буде ця хвиля, чи ні. Але якщо вона буде і триватиме кілька місяців, то так, вона буде останньою. Буде ще вакцинація, яка буде зменшувати кількість важких випадків, але вакцинація не гарантує незараження. Всі плутають і думають, що вакцинація дає можливість не заразитись, але до цього вона не має відношення", - сказав лікар.

За словами Жиравецького, в Україні ще не цілком втішна ситуація з коронавірусом.

"Ймовірно, літом ми будемо мати послаблення, хоча розуміємо, що зараз у нас є 1200 госпіталізацій за минулу добу і це приблизно 5% людей, які захворіли. Тому орієнтовно 1200 множимо на 2 і множимо на 10 і виходить орієнтовно 25 тис. нових випадків (інфікування. - ред) в Україні в день є. Тому відповідно не все так спокійно. Ми вже звикли до кількості - 1200 госпіталізацій на день, хоча це теж немаленька цифра", - зазначав медик.

Читайте такожЩеплені CoronaVac українці отримають міжнародне свідоцтво про вакцинацію - ЛяшкоЗа його словами, наступна ймовірна хвиля коронавірусу наблизить Україну до колективного імунітету.

"Якщо зараз хворіє орієнтовно 25 тис. людей вдень, то помножити на 10 і на 3, це - 750 тис., і, грубо кажучи, до мільйона людей зараз за місяць може перехворіти. А якщо відповідно хвиля підніметься, то ця кількість збільшиться у два рази. Таким чином ми отримаємо швидший перебіг, і за кілька місяців ще велика кількість людей перехворіє, тоді ми вже будемо наближатися до того колективного імунітету", - зазначив Жиравецький.

На його думку, на погіршення ситуації з коронавірусом можуть вплинути масові святкування і відсутність карантинних обмежень.

"Зараз все відчинено, весілля святкують, випускні ідуть, і, звичайно, у нас є "британський" вірус, який достатньо агресивний. Тому початок хвилі може бути і швидше - впродовж 2-3 тижнів. Ми це можемо побачити по госпіталізації, якщо вона різко почне зростати до 2-3 тис. пацієнтів на день... Нещодавно було кілька днів, коли госпіталізація була менше тисячі, що було більш позитивно, але зараз вона знову піднімається", - сказав медик.

На його погляд, ймовірна наступна хвиля коронавірусу буде легшою за попередні, адже значна частина українців вже перехворіла.

"Логіка в тому, що у нас вже дуже багато перехворіло. І це як з іспанським грипом - була перша хвиля, друга була максимально великою, а третя вже менша. І так виглядає, що госпіталізація в Україні може піднятись до 2-2,5 тис. людей в день. Це немало, бо під час такої кількості госпіталізації в день хворіє практично 50 тис. людей. Якщо вже зараз приблизно 10 млн людей неофіційно перехворіло (офіційно понад 2 млн 200 тис. осіб), потім, під час останньої хвилі, за 4 місяці ще перехворіє 6 млн, то в принципі ми будемо наближатися до того, що майже все доросле населення перехворіє", - розповів лікар.

Опісля останньої хвилі COVID-19 Україні вже не надто загрожуватиме коронавірус, вважає Жиравецький.

"Після цього ще можуть бути невеличкі хвильки... Ну, якщо ми перехворіємо, то коронавірус Україні вже дуже не загрожує. Україна вже матиме з ним спокій. І ще дуже важливе - нові штами не чіпають людей, які вже перехворіли. Навіть, якщо з'явиться новий штам, то ми не матимемо проблеми у сенсі повторних випадків зараження такої великої кількості людей. Звичайно, кілька людей може захворіти, але це одиниці", - підсумував лікар.

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Автор: Ірина Погоріла