Палестинські рухи домовилися про передачу влади в Газі незалежним технократам.

Палестинські політичні рухи погодилися передати управління Сектором Гази незалежному Комітету технократів. Про це повідомляється у спільній заяві палестинських організацій за підсумками зустрічі в Каїрі 24 жовтня, передає Times of Israel.

Комітет складатиметься з палестинців і візьме на себе керівництво ключовими службами при підтримці арабських країн та міжнародних організацій, "на основі прозорості та підзвітності". Різні угруповання працюватимуть над спільною позицією для вирішення проблем палестинської справи.

На зустрічі були присутні представники ХАМАС та "Ісламського джихаду". Мета заходу полягала в узгодженні "національної стратегії" відродження Організації визволення Палестини (ОВП) як єдиного законного представника палестинського народу. ХАМАС при цьому провів окремі переговори з керівництвом ФАТХ щодо другого етапу плану припинення війни в Газі, який передбачає передачу управління незалежному органу з палестинських технократів.

У заяві також наголошується на необхідності продовження дії угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, підтримки резолюції ООН щодо розгортання міжнародних миротворчих сил, виведення ізраїльських військ і забезпечення доступу гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Разом із тим, питання роззброєння ХАМАСу та його виключення з політичного процесу залишилися поза увагою заяви, наголошується лише на необхідності спільних дій усіх палестинських груп.

Ситуація в секторі Газа

Нагадаємо, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС опинилося на межі зриву після того, як у неділю ізраїльські ВПС завдали авіаударів по південній частині сектору Гази.

ЦАХАЛ заявив, що діяв у відповідь на "численні атаки" бойовиків ХАМАС, зокрема снайперські та обстріли з РПГ по ізраїльських силах на схід від так званої жовтої лінії - кордону, встановленого згідно з домовленістю про припинення вогню.

Як пише The Wall Street Journal, США та Ізраїль розглядають план, який розділить Газу на окремі зони, контрольовані Ізраїлем і ХАМАСом, водночас відбудову здійснюватимуть тільки на ізраїльському боці як тимчасовий захід доти, доки це угруповання бойовиків не роззброять і не усунуть від влади.

