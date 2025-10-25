Стародавній предмет допоміг ученим зрозуміти секрети лампового палива того часу.

У китайській провінції Шаньсі знайшли 600-річну порцелянову лампу, яка проливає світло на технічні навички та культурні традиції тієї епохи, коли люди змішували види палива, щоб олійні лампи горіли довго і яскраво.

Мініатюрна лампа у формі чаші, знайдена в гробниці, належить епосі династії Мін (1368-1644). Використовуючи високочутливі методи, дослідники, вчені виявили в лампі сліди палива - дивовижну суміш лляної олії, баранячого жиру і бджолиного воску, що дало змогу зазирнути в повсякденне життя людей того часу.

Річ у тім, що більшість знайдених археологами ламп не містять практично ніяких залишків, що робить цю знахідку винятково рідкісною.

Відео дня

Ван Кецін, дослідниця з Інституту консервації при Національному музеї Китаю в Пекіні, сказала, що використання суміші видів палива могло бути обумовлено трьома причинами. Таке поєднання могло давати яскраве полум'я з приємним ароматом і відносно невеликою кількістю диму; можливо, людина того часу намагалася скоротити витрату лампової олії; або ж види палива могли використовуватися окремо в різні періоди.

Присутність бджолиного воску вказує на прагнення до аромату і меншого димлення. Імовірно, він робив паливо менш схильним до прогоркання. Рослинна олія допомагала вогню горіти яскравіше.

За словами Ван, ці види палива, ймовірно, використовувалися разом для запалювання лампи, яку потім поміщали в гробницю під час церемонії поховання. Однак можливо також, що в різний час для запалювання лампи використовували різні види палива, і лампа була власністю померлого, тож її ховали разом із ним у рамках ритуалу.

"Цей похоронний обряд відображає стародавні вірування в життя і смерть, а також очікування хорошого загробного життя", - сказала вона.

Ритуал запалювання ламп для померлих триває і в сучасному Китаї як форма поклоніння предкам, сказав Лі Ган, віцепрезидент Інституту культурних реліквій та археології Сіньчжоу.

За словами Лі, у гробниці, ймовірно, був похований багатий простолюдин. Використання змішаного палива ще раз доводить, що стародавні лампи та їхнє паливо не були стандартизовані, а були результатом винахідливості та адаптації.

Паливо лампи також проливає світло на ширшу історичну картину. Ранні лампи в основному використовували тваринні жири. Використання бджолиного воску почалося за часів династії Хань (206 р. до н.е. - 220 р. н.е.), і ця практика набула популярності серед еліти. У міру того, як міцнішало переконання, що дим від сала шкодить здоров'ю, зокрема зору, розвивалися нові методи спалювання.

Вирощування воскових комах для виробництва свічок набуло широкого поширення в період з X до XIV століття, а за часів династії Мін для ламп здебільшого використовували суміші рослинних олій і воску.

Інші новини про знахідки в Китаї

Днями стало відомо, що в Китаї призупинили будівництво будинку, коли археологи виявили на тому місці три гробниці віком близько 1800 років.

Дві з них були розграбовані, але третя збереглася. Вчені зазначили, що планування і предмети вказують на епоху династії Західна Хань, коли люди наповнювали гробниці речами, необхідними для підтримки статусу і повсякденного життя.

Вас також можуть зацікавити новини: