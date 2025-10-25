Місцеві жителі називають траву "камка" і раніше використовували її при будівництві житла.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область), на берег викидає багато морської трави, яка відома, як зостера або камка – вона допомагає рибам, служить домівкою для комах та навіть утеплювачем. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео.

За його словами, на узбережжі Чорного моря протягом останніх днів, під час штормів, можна спостерігати викиди морських рослин. Серед них - зостера яка є важливою частиною морських екосистем.

"Вона допомагає сформувати середовище для існування деяких представників морської фауни, забезпечуючи захист місць нересту риб, дає змогу розвиватися мідії. Коли зостеру штормом виносить на берег, вона утворює нову екосистему і комахи та безхребетні використовують зостеру, як домівку", - розповів науковець.

Він додає, що місцеві жителі називають зостеру "камка" (в перекладі з тюркського - "пружина") і раніше широко її використовували при будівництві житла як утеплювач. Науковець також зазначає, що зостера багата йодом, залізом, цинком, міддю, кобальтом та іншими мікроелементами.

Довідка. Камка, або зостера, або морська трава (Zostera) — рід широко поширених гідатофітів. Більшість видів — багаторічні рослини зі сплюсненим повзучим кореневищем, вкорінюються у вузлах. Кореневища зазвичай моноподіальні, не деревеніють.

Стебла сплюснуті, гіллясті, з дворядно розташованими вузьким листям. Листя довгі, яскраво-зеленого кольору, близько 1 см в ширину. Квітки голі, одностатеві. Плоди порожнисті й можуть плавати. Висушене листя використовуються для набивання матраців і меблів, як пакувальний матеріал, іноді як добриво, утеплювач, підстилка для домашніх тварин і для виготовлення будматеріалів.

Винесені у великих кількостях на берег листя можна використовувати як цінне добриво для полів.

Фламінго у "Тузлівським лиманах"

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" несподівано затримались кілька сотень рожевих фламінго. Співробітник парку Іван Русєв розповів, що пару тисяч цих рожевих птахів 16 жовтня вже полетіли через Чорне море у бік Румунії. Однак на лиманах заповідника залишилось ще декілька сотень фламінго. Вони активно харчуються, але на відміну від перших років, коли підпускали до себе людей дуже близько, зараз дуже лякаються, особливо потужних вибухів, які спричиняють російські атаки.

