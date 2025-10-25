На деяких кадрах видно, що була збита балістична ракета "Іскандер-М", або ж KN-23.

Сьогодні вночі були збиті чотири балістичні ракети, які надалі вже у вигляді уламків падали з меншою швидкістю.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі КИЇВ24.

"Було видно падіння саме збитих ракет. Тому що по Києву відпрацювала сьогодні ППО. На жаль, не всі були перехоплені. Чотири балістичні ракети були збиті, вони вже у вигляді фрагментів, уламків (впали). А уламки там серйозні, вони горять, палають, інколи вибухова частина не розривається", - сказав він.

Відео дня

Але, за словами Ігната, такі уламки все ж падають з меншою швидкістю.

"Ну, і на деяких кадрах видно, що це саме була дійсно збита "Петріотом" балістична ракета "Іскандер-М", або ж KN-23", — додав він.

Атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під ранок окупанти завдали ракетного удару по Києву. В місті пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого в Дарницькому і Деснянському районах спалахнули пожежі.

За даними мера Києва Віталія Кличка, в Дарницькому і Деснянському районах спалахнули пожежі. В Дарницькому районі в одному з житлових будинків вибило вікна.

Станом на 9:00 ранку відомо про загибель однієї людини внаслідок атаки на столицю. 8 осіб отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: