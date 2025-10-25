Але французи готові прибути, коли війна вже скінчиться.

Франція готова надіслати свій військовий контингент в Україну у 2026 році в межах "гарантій безпеки". Про це на слуханнях у французькому парламенті заявив начальник штабу армії генерал П'єр Шилл, повідомляє BFMTV.

"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно на благо України", – заявив він.

За його словами, французька армія готова одночасно керувати "трьома рівнями тривоги", включаючи рівень потенційного розгортання в Україні. Генерал зокрема згадав "національний рівень надзвичайної ситуації", який передбачає готовність до оперативного перекидання 7000 солдатів "для національних суверенних місій".

Відео дня

Французька допомога Україні

Як писав УНІАН, напередодні відбулося нове засідання так званої Коаліції охочих, в межах якого президент Франції Емануель Макрон оголосив про виділення нової військової допомоги Україні. Він зокрема згадав поставки зенітних ракет Aster, передачу додаткових винищувачів Mirage-2000 та допомогу з навчанням українських військових.

Також французький лідер пообіцяв докласти зусиль, аби найближчими тижнями Україна отримала додаткову фінансову підтримку.

Вас також можуть зацікавити новини: