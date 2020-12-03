Подружжю вдалося вийти на волю тільки після того, як кожен сплатив по 1000 доларів застави.

Подружжя зі штату Гаваї (США) арештували після того, як вони проігнорували режим ізоляції та сіли з підтвердженим COVID-19 у салон літака.

Про це пише CNN.

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Пара поверталася до дому з Сан-Франциско разом з дитиною 29 листопада. В аеропорту сім’я отримала попередження від медиків утриматися від поїздки й самоізолюватися.

Проте, знаючи про позитивний статус COVID-інфікованих, американці проігнорували рекомендації й сіли у салон літака. Вже у Гаваях їх затримали за звинуваченням у безвідповідальному створенні загрози другого ступеня.

Подружжю вдалося вийти на волю тільки після того, як кожен сплатив по 1000 доларів застави.

Під час арешту батьків дитину передали під опіку члену родини, йдеться у повідомленні Служби захисту дітей.

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Автор: Яна Ставська