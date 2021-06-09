Американець навмисно вилучив флакони з вакциною Moderna з холодильної установки лікарні під час двох нічних чергувань у грудні минулого року.

Суд у США засудив колишнього фармацевта до трьох років позбавлення волі. Він навмисне зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Як повідомляє CNN, 46-річний Стівен Бранденбург з Графтона в лютому визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в спробі фальсифікації споживчих товарів з безрозсудною зневагою до ризику того, що інша людина буде піддана небезпеці смерті або тілесних ушкоджень.

Бранденбург навмисно вилучив флакони з вакциною Moderna з холодильної установки лікарні під час двох нічних чергувань у грудні минулого року. Він заявив, що скептично ставиться до вакцин в цілому, зокрема до Moderna, і розповів колегам про свої переконання щодо вакцин.

Вакцина від коронавірусу Moderna повинна зберігатися при певній температурі, щоб залишатися ефективною.

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"Бранденбург визнав, що після того, як він залишав вакцини на кілька годин щоночі, він повертав їх у холодильник, щоб використовувати в вакцинальній клініці лікарні на наступний день. До того як з'ясувалися всі наслідки дій Бранденбурга, 57 осіб отримали дози вакцини з цих флаконів", - йдеться в повідомленні.

Колишній фармацевт вибачився перед тим, як окружний суддя США Бретт Людвіг виніс йому вирок.

"У мене не було права ухвалювати таке рішення", - сказав Бранденбург, додавши, що відчуває себе "жахливо" і йому "відчайдушно шкода і соромно".

На момент інциденту Бранденбург працював у медичному центрі Aurora в Графтоні, який є частиною системи Advocate Aurora Health.

"Оскільки безпека завжди є нашим пріоритетом, ми продовжуємо рухатися вперед після огидних дій цієї людини. Після цього інциденту наша успішна програма вакцинації триває: на сьогодні введено понад 700 тисяч доз", - йдеться в заяві Advocate Aurora Health.

Нагадаємо, наприкінці минулого року поліція Вісконсіна заарештувала фармацевта, який навмисне зіпсував партію вакцини від коронавірусу. За попередніми даними, фармацевт завдав збитків на суму від 8 до 11 тисячі доларів.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко