Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про ймовірну появу стійких до наявних вакцин штамів коронавірусу.
"Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (чинних - ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Перед цим у ВООЗ дали штамам коронавірусу нові офіційні імена. Організація зробила це, аби не було утисків і стигматизації країн, звідки поширюються нові штами, бо цифрову назву штаму не використовує ані преса, ані громадськість. Отже відтепер так званий британський штам назали альфою, південноафриканський - бетою, бразильський - гаммою.
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