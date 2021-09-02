У ВООЗ зазначили, що з пандемії Європу можна вивести за допомогою збільшення виробництва вакцини від коронавірусу та справедливого її розподілу.

За останні два тижні ріст захворюваності на COVID-19 становить понад 10% у 33 країнах світу. За прогнозами експертів, до 1 грудня кількість летальних випадків в Європі зросте на 236 тис.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм -каналі.

"Різке зростання випадків захворювання спостерігається на Балканах, Кавказі та в республіках Центральної Азії. У низці країн Європи та Центральної Азії лікарні знову переповнені, і зростає смертність, пов'язана з коронавірусом", - заявив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ханс Клюге.

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За його словами, в даний час три основні напрями можуть вивести Європейський регіон із пандемії: збільшення виробництва вакцин, їхній справедливий розподіл та стимулювання попиту на них.

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Автор: Ірина Погоріла