У CDC сподіваються, що масові кампанії вакцинації почнуться на континенті в квітні.

Світ ризикує допустити "моральну катастрофу", якщо вакцинація від коронавірусу в країнах Африки буде відкладена, в той час як благополучні регіони планети будуть вакцинувати все своє населення.

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Як повідомляє REUTERS, таку заяву зробив глава Африканських центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Джон Нкенгасонг (John Nkengasong).

Зараз в CDC сподіваються, що масові кампанії вакцинації почнуться на континенті в квітні.

При цьому, в Африку прийшла друга хвиля пандемії і коронавірусна статистика стрімко погіршується.

"Тягнути нема куди, ці вакцини потрібні нам прямо зараз", - заявив Нкенгасонг.

За його словами, найбільшими проблемами вакцинації в Африці стали недоступність вакцини і фінансування. При цьому багаті країни закупили собі вакцин з надлишком.

«Ми не маємо зіткнутися з моральною кризою, при якій ці речі будуть лежати на складах в розвиненому світі, поки ми в Африці щосили намагаємося їх дістати», - зазначив глава CDC.

Африканські країни отримають певні партії вакцин за програмою COVAX. На цю мить Африканський Союз веде переговори про додаткове постачання препаратів з ЄС, Канадою і фармкомпаніями.

Нерівність у розподілі вакцини

Раніше альянс міжнародних організацій people's Vaccine попередив, що багаті країни передбачили закупівлю вакцини від COVID-19 у надмірній кількості, в той час, як бідні будуть страждати від її тотальної нестачі.

67 бідних країн ризикують сильно відстати в темпах вакцинації.

За наявними даними, бідні країни в 2021 році будуть здатні вакцинувати від коронавірусу лише одного з 10 своїх жителів, якщо фарміндустрія не вживе термінових заходів з нарощування обсягів виробництва вакцини.

Водночас найбагатші країни вже придбали достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію свого населення тричі. Особливо тут досягла успіху Канада, яка купила в п'ять разів більше доз вакцини, ніж необхідно населенню на нинішньому етапі.

Багаті країни, які представляють лише 14% населення планети придбали 53% всіх доз найбільш перспективних вакцин.

При цьому в п'яти з 67 бідних країн, про які попереджають в Альянсі, вже зафіксовано близько 1,5 млн випадків коронавірусної інфекції. Це Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан і Україна.

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Автор: Дмитро Захаров