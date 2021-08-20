Препарат призначений для лікування пацієнтів, у яких захворювання протікає в легкій або середній формі.

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великобританії схвалило препарат Ronapreve для профілактики та лікування коронавірусу.

Препарат Ronapreve, розроблений компанією Roche і Regeneron, відноситься до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами. Вони імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.

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Препарат призначений для лікування пацієнтів, у яких захворювання протікає в легкій або середній формі.

У липні Японія стала першою країною, яка схвалила препарат Ronapreve. Лабортаторні випробування показали, що після застосування препарату ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ronapreve має ліцензії в таких країнах, як США, Індія, Швейцарія, Канада, а також в Євросоюзі.

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Автор: Ірина Погоріла